ATELIER HERBIERS ENFANTS Font-Romeu-Odeillo-Via

43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-07 12:30:00

2025-08-07

L’herbier est un merveilleux outil pour éveiller les enfants à la beauté de la nature

* Les enfants restent sous la surveillance des parents durant la sortie

Gratuit inscription à l’office de tourisme

À partir de 5 ans

English :

« The herbarium is a wonderful tool for awakening children to the beauty of nature

* Children remain under parental supervision during the outing

Free: registration at the tourist office

From age 5

German :

« Das Herbarium ist ein wunderbares Werkzeug, um Kinder für die Schönheit der Natur zu begeistern

* Die Kinder bleiben während des Ausflugs unter der Aufsicht der Eltern

Kostenlos: Anmeldung bei der Touristeninformation

Ab 5 Jahren

Italiano :

« L’erbario è un modo meraviglioso per far conoscere ai bambini la bellezza della natura

* I bambini devono essere sorvegliati dai genitori durante l’escursione

Gratuito: iscrizione presso l’ufficio turistico

Per bambini a partire dai 5 anni

Espanol :

« El herbario es una forma maravillosa de despertar en los niños la belleza de la naturaleza

* Los niños permanecen bajo la supervisión de sus padres durante la excursión

Gratuito: inscripción en la oficina de turismo

Para niños a partir de 5 años

