Atelier Herboristerie Perm’Hart Arthez-d’Asson

Arthez-d’Asson

Atelier Herboristerie

Perm’Hart 5 impasse Hartigaü Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 16:30:00

Date(s) :

2026-06-05

En immersion dans le séchoir à plantes, venez découvrir les secrets d’herboriste, des traditions anciennes aux découvertes les plus récentes.

Pendant 2h30, vous découvrirez comment récolter, extraire et se soigner efficacement avec les plantes qui nous entourent.

Vous sélectionnerez les plantes de votre choix parmi les 55 plantes disponibles dans le séchoir pour réaliser une tisane qui vous ressemble.

Vous repartirez avec votre tisane personnalisée et un livret récapitulatif pour prolonger l’expérience dans vos cueillettes et vos soins quotidiens.

Déconseillé aux moins de 12 ans. .

Perm’Hart 5 impasse Hartigaü Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 15 65 perm.hart@gmail.com

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English : Atelier Herboristerie

L’événement Atelier Herboristerie Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay