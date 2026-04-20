Atelier Herboristerie Perm’Hart Arthez-d’Asson
Atelier Herboristerie Perm’Hart Arthez-d’Asson vendredi 5 juin 2026.
Arthez-d’Asson
Atelier Herboristerie
Perm’Hart 5 impasse Hartigaü Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 16:30:00
Date(s) :
2026-06-05
En immersion dans le séchoir à plantes, venez découvrir les secrets d’herboriste, des traditions anciennes aux découvertes les plus récentes.
Pendant 2h30, vous découvrirez comment récolter, extraire et se soigner efficacement avec les plantes qui nous entourent.
Vous sélectionnerez les plantes de votre choix parmi les 55 plantes disponibles dans le séchoir pour réaliser une tisane qui vous ressemble.
Vous repartirez avec votre tisane personnalisée et un livret récapitulatif pour prolonger l’expérience dans vos cueillettes et vos soins quotidiens.
Déconseillé aux moins de 12 ans. .
Perm’Hart 5 impasse Hartigaü Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 15 65 perm.hart@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Herboristerie
L’événement Atelier Herboristerie Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Arthez-d'Asson (Pyrénées-Atlantiques)
- Balade botanique et repas Les Plantes Sauvages Comestibles Perm’Hart Arthez-d’Asson 29 avril 2026
- Le Belvédère du Monbula Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade patrimoine d’Arthez d’Asson, un village né de la forge Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le Pic de l’Estibète Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026