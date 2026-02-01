Atelier Herboristerie Association ArtLab Eclore

Salle polyvalente SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Venez découvrir les vertus et sagesses des plantes médicinales à travers cet atelier pratique d’herboristerie.

Vous apprendrez à réaliser des produits personnalisés à partir de plantes sauvages et d’ingrédients 100% bio et naturels. Vous repartirez chez vous avec vos fabrications !

Maya est paysanne-herboriste et herbaliste certifiée à Ilhet en vallée d’Aure, elle cultive et récolte des plantes médicinales et pratique la cueillette sauvage dans les Pyrénées.

Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore.

Prix 30€ ou 100€ les 4 cycles

10 personnes max (ados, adultes) .

Salle polyvalente SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 64 31 59

English :

Come and discover the virtues and wisdom of medicinal plants in this practical herbalism workshop.

You’ll learn how to make personalized products from wild plants and 100% organic and natural ingredients. You’ll go home with your own creations!

Maya is a certified farmer-herbalist and herbalist in Ilhet in the Aure valley, where she grows and harvests medicinal plants and wild plants in the Pyrenees.

Workshop offered by the Art Lab Eclore association.

Price: 30? or 100? for 4 cycles

