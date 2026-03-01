Atelier Herboristerie Association ArtLab Eclore

Salle polyvalente SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-10 18:00:00 - 20:00:00

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10 20:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Venez participer à un atelier herboristerie de printemps Tisane dépurative Réalisation d’un macérât de bourgeons.

Maya est paysanne-herboriste et herbaliste certifiée à Ilhet en vallée d’Aure, elle cultive et récolte des plantes médicinales et pratique la cueillette sauvage dans les Pyrénées.

Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore.

Prix 30€

10 personnes max (ados, adultes) .

65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 64 31 59

English :

Join us for a spring herbalism workshop: Purifying herbal tea Making a bud macerate.

Maya is a certified farmer-herbalist and herbalist based in Ilhet in the Aure valley. She grows and harvests medicinal plants, and is a wild gatherer in the Pyrenees.

Workshop offered by the Art Lab Eclore association.

Price: 30?

