Atelier Herboristerie Association ArtLab Eclore Salle polyvalente Saint-Lary-Soulan

Salle polyvalente SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 18:00:00
fin : 2026-03-10 20:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Venez participer à un atelier herboristerie de printemps Tisane dépurative Réalisation d’un macérât de bourgeons.
Maya est paysanne-herboriste et herbaliste certifiée à Ilhet en vallée d’Aure, elle cultive et récolte des plantes médicinales et pratique la cueillette sauvage dans les Pyrénées.
Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore.
Prix 30€
10 personnes max (ados, adultes) .
Salle polyvalente SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 64 31 59
English :
Join us for a spring herbalism workshop: Purifying herbal tea Making a bud macerate.
Maya is a certified farmer-herbalist and herbalist based in Ilhet in the Aure valley. She grows and harvests medicinal plants, and is a wild gatherer in the Pyrenees.
Workshop offered by the Art Lab Eclore association.
Price: 30?
