Atelier herboristerie au Donjon, Manoir et Jardin de la Salle – Donjon, Manoir et Jardin de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère, 29 mai 2025 10:00, Saint-Léon-sur-Vézère.

Dordogne

Atelier herboristerie au Donjon, Manoir et Jardin de la Salle Donjon, Manoir et Jardin de la Salle D66 Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-05-30 19:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Les ateliers d’herboristerie et découverte de plantes médicinales de Catherine ont lieu pour l’Ascension à 10h30 les 29 et 30 mai. Inclus dans le prix du billet d’entrée.

Ateliers d’herboristerie pratique au Donjon, Manoir et Jardin de la Salle

Vous avez toujours rêvé de savoir comment utiliser les plantes aromatiques et médicinales du jardin ? Faites confiance à Catherine Heine, diplômée de l’école Lyonnaise des plantes médicinales. Après une brève introduction, on passe dans le vif du sujet ! Catherine vous emmène dans le potager médiéval du jardin, où sont cultivées des plantes aux propriétés médicinales et pleines de vertus. Catherine passe en revue ces graines, feuilles, fleurs et vous invite à sentir, goûter et toucher. On se dirige ensuite vers l’Herboristerie, à l’intérieur du donjon, pour apprendre comment ces plantes sont utilisées par les apothicaires du Moyen-âge. Comment bénéficier de ces savoirs pour la pharmacie familiale (ce ne sont pas des conseils médicaux, mais de bon sens et de goût) ?

Inclus dans le prix du billet d’entrée .

Donjon, Manoir et Jardin de la Salle D66

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 72 88 info@manoirsaintleon.com

English : Atelier herboristerie au Donjon, Manoir et Jardin de la Salle

Catherine’s herbalism and medicinal plant discovery workshops take place on Ascension Day: at 10:30 am on May 29 and 30. Included in the price of admission.

German : Atelier herboristerie au Donjon, Manoir et Jardin de la Salle

Catherines Workshops zur Kräuterkunde und Entdeckung von Heilpflanzen finden an Christi Himmelfahrt statt: um 10:30 Uhr am 29. und 30. Mai. Im Preis der Eintrittskarte inbegriffen.

Italiano :

I laboratori di erboristeria e di scoperta delle piante medicinali di Catherine si svolgono il giorno dell’Ascensione: alle 10.30 del 29 e 30 maggio. Incluso nel prezzo d’ingresso.

Espanol : Atelier herboristerie au Donjon, Manoir et Jardin de la Salle

Los talleres de herboristería y descubrimiento de plantas medicinales de Catherine tienen lugar el Día de la Ascensión: a las 10.30 h. los días 29 y 30 de mayo. Incluido en el precio de la entrada.

L’événement Atelier herboristerie au Donjon, Manoir et Jardin de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère