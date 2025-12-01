ATELIER HERBORISTERIE Bolquère
ATELIER HERBORISTERIE Bolquère dimanche 21 décembre 2025.
ATELIER HERBORISTERIE
31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
17H-19H
Office de Tourisme, Pyrénées 2000
Tarif 30€/personne. A partir de 14 ans.
Invitation à découvrir et élaborer votre tisane pectorale, repartez avec votre préparation et profitez de ses bienfaits hivernaux et thérapeutiques.
31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 10 29 18
English :
HERBALISM WORKSHOP
5PM-7PM
Tourist Office, Pyrénées 2000
Price: ?30/person. Ages 14 and over.
Invitation to discover and make your own pectoral tea, leave with your own preparation and enjoy its winter and therapeutic benefits.
