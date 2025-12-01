ATELIER HERBORISTERIE

31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

ATELIER HERBORISTERIE

17H-19H

Office de Tourisme, Pyrénées 2000

Tarif 30€/personne. A partir de 14 ans.

Invitation à découvrir et élaborer votre tisane pectorale, repartez avec votre préparation et profitez de ses bienfaits hivernaux et thérapeutiques.

.

31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 10 29 18

English :

HERBALISM WORKSHOP

5PM-7PM

Tourist Office, Pyrénées 2000

Price: ?30/person. Ages 14 and over.

Invitation to discover and make your own pectoral tea, leave with your own preparation and enjoy its winter and therapeutic benefits.

L’événement ATELIER HERBORISTERIE Bolquère a été mis à jour le 2025-12-09 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000