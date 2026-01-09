Atelier Herboristerie de Printemps Maison de la Terre Lantic

Atelier Herboristerie de Printemps

Maison de la Terre La Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-15 09:30:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

Date(s) :

2026-03-15

De la récolte des bourgeons pour la gemmothérapie à la cuisine sauvage, développez vos connaissances pour devenir autonome pour vos futures cueillettes et utilisations. Dès 16 ans. Sur inscription. .

Maison de la Terre La Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 87 27 61

