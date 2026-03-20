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Atelier Herboristerie du Printemps Tudeils

Atelier Herboristerie du Printemps Tudeils

Atelier Herboristerie du Printemps Tudeils samedi 18 avril 2026.

Ville : 19120 Tudeils

Département : Corrèze

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Atelier Herboristerie du Printemps

Tudeils Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Repartez avec la tisane que vous aurez concoctée!
Aimé par Cadine Chadeyras, paysanne herboriste
Sur réservation   .

Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 73 83 14 

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English : Atelier Herboristerie du Printemps

L’événement Atelier Herboristerie du Printemps Tudeils a été mis à jour le 2026-03-20 par Corrèze Tourisme