Atelier Herboristerie du Printemps

Tudeils Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Repartez avec la tisane que vous aurez concoctée!

Aimé par Cadine Chadeyras, paysanne herboriste

Sur réservation .

Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 73 83 14

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English : Atelier Herboristerie du Printemps

L’événement Atelier Herboristerie du Printemps Tudeils a été mis à jour le 2026-03-20 par Corrèze Tourisme