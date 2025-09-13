Atelier herboristerie familiale Mézières-sous-Lavardin

Un atelier herboristerie familiale aura lieu le samedi 13 septembre, au jardin des Prés Verts, de 14h à 17h.

Un atelier herboristerie familiale aura lieu le samedi 13 septembre, au jardin, de 14h à 17h.

Partons à la découverte des plantes aromatiques et médicinales avec Morgane, productrice de plantes aromatiques et médicinales ! Venez les découvrir et en apprendre plus sur leurs vertus, la façon de les récolter et de les faire sécher.

Vous réaliserez deux mélanges personnalisés pour répondre aux petits maux de la vie quotidienne !

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter par mail lejardindespresverts@gmail.com ou par téléphone au 0603671085 .

Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 67 10 85

English :

A family herbalism workshop will be held on Saturday September 13, in the Prés Verts garden, from 2pm to 5pm.

German :

Ein Kräuterworkshop für Familien findet am Samstag, den 13. September, von 14:00 bis 17:00 Uhr im Garten Prés Verts statt.

Italiano :

Sabato 13 settembre, nel giardino dei Prés Verts, dalle 14.00 alle 17.00, si terrà un laboratorio di erboristeria familiare.

Espanol :

El sábado 13 de septiembre se celebrará un taller de herboristería familiar en el jardín de los Prés Verts, de 14:00 a 17:00 horas.

