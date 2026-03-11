Atelier herboristerie, prendre en main sa santé et faire ses remèdes maison Châteaux en fête Soudat

Atelier herboristerie, prendre en main sa santé et faire ses remèdes maison Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Atelier Confection d’un baume de consoude découvrez les multiples propriétés réparatrice de cette plante. Apprenez à confectionner un baume avec sa racine et repartez avec votre petit pot.

Atelier Confection d’un baume de consoude découvrez les multiples propriétés réparatrice de cette plante. Apprenez à confectionner un baume avec sa racine et repartez avec votre petit pot.

Atelier guidé par Emmanuelle Le Floc’h, Naturelf, Paysanne-herboriste diplômée de l’école des Plantes de Paris, productrice cueilleuse de plantes médicinales, agriculture biologique sur sol vivant. .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Atelier herboristerie, prendre en main sa santé et faire ses remèdes maison Châteaux en fête

Herbalism workshop, take control of your health and make your own home remedies

Workshop Making comfrey balm : discover the many healing properties of this plant. Learn how to make a balm from its roots, and leave with your own jar.

