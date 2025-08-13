Atelier Herboristerie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Atelier Herboristerie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan mercredi 13 août 2025.

Atelier Herboristerie

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-13 17:00:00

2025-08-13

Venez découvrir les vertus et sagesses des plantes médicinales à travers cet atelier pratique d’herboristerie.

Vous apprendrez à réaliser un macérat huileux et un baume de soin personnalisés à partir de plantes sauvages et d’ingrédients 100% bio et naturels. Vous repartirez chez vous avec vos fabrications !

Maya est paysanne-herboriste et herbaliste certifiée à Ilhet en vallée d’Aure, elle cultive et récolte des plantes médicinales et pratique la cueillette sauvage dans les Pyrénées.

Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore.

Prix 30€ ou 100€ les 4 cycles

10 personnes max (ados, adultes) .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Come and discover the virtues and wisdom of medicinal plants in this practical herbalism workshop.

You’ll learn how to make a personalized oily macerate and skin care balm from wild plants and 100% organic and natural ingredients. You’ll go home with your own creations!

Maya is a certified farmer-herbalist and herbalist based in Ilhet in the Aure valley, where she grows and harvests medicinal plants and wild picks in the Pyrenees.

Workshop offered by the Art Lab Eclore association.

Price: 30? or 100? for 4 cycles

German :

Entdecken Sie in diesem praktischen Workshop zur Kräuterkunde die Tugenden und Weisheiten der Heilpflanzen.

Sie lernen, ein Ölmazerat und einen Pflegebalsam aus Wildpflanzen und 100% biologischen und natürlichen Zutaten herzustellen. Sie werden Ihre eigenen Produkte mit nach Hause nehmen!

Maya ist eine zertifizierte Kräuterbäuerin und Kräuterkundlerin in Ilhet im Aure-Tal.

Der Workshop wird von der Vereinigung Art Lab Eclore angeboten.

Preis: 30? oder 100? für 4 Zyklen

Italiano :

Venite a scoprire le virtù e la saggezza delle piante medicinali in questo laboratorio pratico di erboristeria.

Imparerete a realizzare un macerato oleoso e un balsamo per la pelle personalizzati, utilizzando piante selvatiche e ingredienti 100% biologici e naturali. Tornerete a casa con le vostre creazioni!

Maya è un’agricoltrice-erborista certificata con sede a Ilhet, nella valle dell’Aure, che coltiva e raccoglie piante medicinali ed è una raccoglitrice di piante selvatiche nei Pirenei.

Laboratorio organizzato dall’associazione Art Lab Eclore.

Prezzo: € 30 o € 100 per 4 cicli

Espanol :

Ven a descubrir las virtudes y la sabiduría de las plantas medicinales en este taller práctico de herboristería.

Aprenderás a elaborar un macerado oleoso y un bálsamo cutáneo personalizados con plantas silvestres e ingredientes 100% ecológicos y naturales. ¡Te irás a casa con tus propias creaciones!

Maya es agricultora-herborista certificada y herborista afincada en Ilhet, en el valle de Aure. Cultiva y recolecta plantas medicinales y es recolectora silvestre en los Pirineos.

Taller organizado por la asociación Art Lab Eclore.

Precio: 30 euros o 100 euros por 4 ciclos

