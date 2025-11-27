Atelier Herboristerie SARLABOUS Sarlabous

Atelier Herboristerie

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-27 18:00:00
fin : 2025-11-27 20:00:00

2025-11-27

Préparer sa pharmacie naturelle pour l’hiver
Information et inscription auprès de Mathilde 07 82 28 62 55
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 16 

English :

Preparing your natural pharmacy for winter
Information and registration with Mathilde: 07 82 28 62 55

German :

Bereiten Sie Ihre natürliche Apotheke für den Winter vor
Informationen und Anmeldung bei Mathilde: 07 82 28 62 55

Italiano :

Preparare la farmacia naturale per l’inverno
Informazioni e iscrizioni con Mathilde: 07 82 28 62 55

Espanol :

Prepare su farmacia natural para el invierno
Información e inscripción con Mathilde: 07 82 28 62 55

