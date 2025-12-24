Atelier Herboristerie, Seraincourt
Atelier Herboristerie, Seraincourt samedi 17 janvier 2026.
Atelier Herboristerie
Rue de la Place Seraincourt Ardennes
Tarif : 18 – 18 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Atelier de 2h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-14 2026-04-04
3 ateliers herboristerie pour tout savoir sur les plantes et créer vos propres mélanges à partir de nos plantes bio et paysannes.Vous pouvez aussi offrir un atelier à une personne passionnée par les plantes et qui rêve de savoir les accorder dans une tasse !!
.
Rue de la Place Seraincourt 08220 Ardennes Grand Est lerucherdumarcassin@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 herbalist workshops to learn all about plants and create your own blends from our organic plants and peasants.you can also offer a workshop to someone passionate about plants and who dreams of knowing how to match them in a cup!!!
L’événement Atelier Herboristerie Seraincourt a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme