Atelier Herboristerie, Seraincourt

Atelier Herboristerie

Rue de la Place Seraincourt Ardennes

Tarif : 18 – 18 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Atelier de 2h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-14 2026-04-04

3 ateliers herboristerie pour tout savoir sur les plantes et créer vos propres mélanges à partir de nos plantes bio et paysannes.Vous pouvez aussi offrir un atelier à une personne passionnée par les plantes et qui rêve de savoir les accorder dans une tasse !!

Rue de la Place Seraincourt 08220 Ardennes Grand Est lerucherdumarcassin@hotmail.fr

3 herbalist workshops to learn all about plants and create your own blends from our organic plants and peasants.you can also offer a workshop to someone passionate about plants and who dreams of knowing how to match them in a cup!!!

