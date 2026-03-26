Atelier hiéroglyphes

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Vous êtes passionné par l’Égypte ?

Vous rêvez de percer le mystère des hiéroglyphes ?

La médiathèque vous propose un atelier hiéroglyphes le mercredi 22 avril de 10h à 12h.

Vous pourrez découvrir les différents systèmes d’écriture et vous exercer à écrire en hiéroglyphes.

À partir de 12 ans.

Atelier gratuit sur inscription obligatoire via le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

Vous êtes passionné par l’Égypte ?

Vous rêvez de percer le mystère des hiéroglyphes ?

La médiathèque vous propose un atelier hiéroglyphes le mercredi 22 avril de 10h à 12h.

Vous pourrez découvrir les différents systèmes d’écriture et vous exercer à écrire en hiéroglyphes.

À partir de 12 ans.

Atelier gratuit sur inscription obligatoire via le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60. .

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you passionate about Egypt?

Do you dream of unlocking the mystery of hieroglyphics?

The media library offers a hieroglyphics workshop on Wednesday April 22 from 10am to 12pm.

Discover the different writing systems and practice writing in hieroglyphics.

Ages 12 and up.

Free workshop, registration required via the media library website or by telephone on 03.44.52.34.60.

L’événement Atelier hiéroglyphes Méru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre