Atelier Hiéroglyphes MuséAl Alba-la-Romaine

Atelier Hiéroglyphes MuséAl Alba-la-Romaine samedi 20 septembre 2025.

Atelier Hiéroglyphes 20 et 21 septembre MuséAl Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:30:00+

Vous apprendrez à écrire votre nom en hiéroglyphes, comme le faisaient les Égyptiens à l’Antiquité.

À partir de 7 ans. Pas de réservations, atelier en flux continu.

RDV sur le parvis du musée.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

Vous apprendrez à écrire votre nom en hiéroglyphes, comme le faisaient les Égyptiens à l’Antiquité.

©Ministère de la Culture