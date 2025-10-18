Atelier hiéroglyphes Musée Quai Zola Rennes

Atelier hiéroglyphes Musée Quai Zola Rennes samedi 18 octobre 2025.

Atelier hiéroglyphes Musée Quai Zola Rennes Samedi 18 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir l’écriture hiéroglyphique et traduire la stèle de Ioufâa.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 personnes max). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T12:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier-tout-public/atelier-hieroglyphes

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine