Atelier hiéroglyphes Musée Quai Zola Rennes Samedi 18 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir l’écriture hiéroglyphique et traduire la stèle de Ioufâa.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 personnes max). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :

* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées
* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants
* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute

À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T11:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T12:00:00.000+02:00

1
 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier-tout-public/atelier-hieroglyphes

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine