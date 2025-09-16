Atelier Hip Hop Breakdance Polisot

Atelier Hip Hop Breakdance

L’Aiguillage Polisot Aube

Début : 2025-09-16

fin : 2025-10-08

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25

Animé par Antonin Mignot de l’association Why Not[es]

L’atelier est destiné aux enfants et adolescents de 6 à 16 ans.

Les cours sont essentiellement axés sur le Breakdance, discipline phare du mouvement qui est désormais une discipline olympique.

Le programme d’enseignement s’articule autour de 3 axes

L’apprentissage technique

L’écoute musicale

La création de mouvement

Créneau pour les débutants à partir de 6 ans tous les mercredis de 10h30 à 11h30

Tous les mardis de 17h30 à 18h30 pour les niveaux 1 et de 18h40 à 19h40 pour les niveaux 2.

Tarifs

Séance découverte 15€

À l’année 195€ adhésion à l’association Quai des Arts comprise .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

