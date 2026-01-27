Atelier Hip Hop Breakdance Polisot

Atelier Hip Hop Breakdance

L’Aiguillage Polisot Aube

Début : 2026-01-27 17:30:00

fin : 2026-02-10 18:30:00

2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

Animé par Antonin Mignot de l’association Why Not[es]

L’atelier est destiné aux enfants et adolescents de 6 à 16 ans.

Les cours sont essentiellement axés sur le Breakdance, discipline phare du mouvement qui est désormais une discipline olympique.

Le programme d’enseignement s’articule autour de 3 axes

L’apprentissage technique

L’écoute musicale

La création de mouvement

Tous les mardis de 17h30 à 18h30 pour les niveaux 1 et de 18h40 à 19h40 pour les niveaux 2.

Tarifs

Séance découverte 15€

À l’année 195€ adhésion à l’association Quai des Arts comprise .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

