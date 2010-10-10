Atelier Hip Hop session Halle aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier Hip Hop session Halle aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois mercredi 22 avril 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier Hip Hop session
Halle aux Grains 1 rue des Tanneurs La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Envie de découvrir les secrets de la danse et particulièrement du hip-hop ? Retrouvons les danseurs et danseuses de la cie Rêvolution de Bordeaux pour s’initier à la danse hip-hop.
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Halle aux Grains 1 rue des Tanneurs La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
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English :
Want to discover the secrets of dance, particularly hip-hop? Join dancers from Bordeaux’s Rêvolution company for an introduction to hip-hop dance.
L’événement Atelier Hip Hop session La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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