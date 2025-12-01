Atelier Hip-hop Zoom Dada Saint-Valery-en-Caux

Atelier Hip-hop Zoom Dada Saint-Valery-en-Caux mercredi 10 décembre 2025.

Atelier Hip-hop Zoom Dada

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Atelier de danse hip-hop en lien avec le spectacle Zoom Dada, animé par le danseur Iliass Mjouti.

Découverte de son corps et de ses facultés assez rapidement nous allons apprendre quelques pas, de manière à avoir un langage commun. Ensuite nous verrons comment mettre en oeuvre ces pas tout en les adaptant aux personnalités de chacune et chacun. Un point d’honneur sera mis sur la nécessité de se libérer des codes, d’oser les déconstruire pour pouvoir apporter quelque chose de différent, de surprenant, d’unique.

Cet atelier est proposé aux enfants de 6 à 10 ans, sans niveau prérequis. 10 € / enfant

De 16h30 à 17h30 dans le studio de danse du Rayon Vert .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

