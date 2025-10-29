Atelier histoire à modeler Atelier Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier histoire à modeler Atelier Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places mercredi 29 octobre 2025.
Atelier histoire à modeler
Atelier Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
D’abord on lit l’histoire… Ensuite, on malaxe, on façonne, et hop une boule d’argile devient ton chef-d’oeuvre ! (3 ans et +). Activité sur réservation. .
Atelier Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
English : Atelier histoire à modeler
German : Atelier histoire à modeler
Italiano :
Espanol : Atelier histoire à modeler
L’événement Atelier histoire à modeler Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus