Atelier Histoire de l’art Tempera Musée Urgonia Orgon

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Atelier Histoire de l’art Tempera pour les enfants de 4 à 8 ans au Musée Urgonia.

Les enfants découvriront la technique de la tempera, une technique de peinture à base d’œuf connue depuis l’Antiquité mais très utilisée durant le Moyen Âge et la Renaissance.



Ils réaliseront ensuite leur peinture avec un œuf et des pigments avant de peindre un motif d’inspiration médiévale.



Tarif 3 €. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Art History Tempera workshop for children aged 4 to 8 at Musée Urgonia.

