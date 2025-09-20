Atelier « Histoire de tisserands, de fibres et de toiles » Villy-en-Auxois Villy-en-Auxois

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la présentation d’un atelier de tissage comprenant un métier à tisser à bras qui a produit des draps en chanvre et un métier mécanique plus récent ayant été utilisé pour produire des draps en lin-cotton, avec les métiers à tisser de Paul et Jean Picard. Ce sera l’occasion de revenir sur l’histoire du tissage, de présenter également des créations contemporaines d’Art Textil avec Chantal Mermet-Guyenet. Les visiteurs pourront s’essayer au tissage sur une copie d’un métier à tisser du Néolithique et sur un métier contemporain.

Villy-en-Auxois 9 bis rue du Château, 21350 Villy-en-Auxois Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 81 86 70 95 http://www.evauxois.org http://www.facebook.com/assoEVAuxois;http://www.instagram.com/assoEVAuxois;http://www.evauxois.fr Visite et présentation de métiers à tisser anciens (chanvre et lin). Démonstration de tissage, film, présence d’une artiste tisserande présentant quelques-unes de ses créations. parking le long de la rue Larcher à proximité, possibilité également au centre du village.

© Claude Gnos