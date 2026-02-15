Atelier Histoires créatives Bibliothèque Chiché
Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché Deux-Sèvres
Gratuit
Colorie, prends en photo ta réalisation et regarde ton dessin s’animer grâce à une application une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination.
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 57 bibliotheque.chiche@agglo2b.fr
