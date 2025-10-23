Atelier Histoires créatives Bibliothèque Faye-l’Abbesse

Atelier Histoires créatives Bibliothèque Faye-l’Abbesse jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Histoires créatives

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres

Colorie, prends en photo ta réalisation et regarde ton dessin s’animer grâce à une application une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination !

À partir de 5 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 73 09 bibliotheque.fayelabbesse@agglo2b.fr

