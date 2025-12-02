Atelier Histoires créatives Bibliothèque Mauléon

Atelier Histoires créatives Bibliothèque Mauléon mardi 2 décembre 2025.

Atelier Histoires créatives

Bibliothèque 8 Rue de la Mairie Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Colorie, prends en photo ta réalisation et regarde ton dessin s’animer grâce à une application une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination !

À partir de 5 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 8 Rue de la Mairie Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 02 13 bibliotheque.loublande@agglo2b.fr

English : Atelier Histoires créatives

German : Atelier Histoires créatives

Italiano :

Espanol : Atelier Histoires créatives

L’événement Atelier Histoires créatives Mauléon a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Bocage Bressuirais