Atelier Histoires créatives Bibliothèque Mauléon
Atelier Histoires créatives Bibliothèque Mauléon mardi 2 décembre 2025.
Atelier Histoires créatives
Bibliothèque 8 Rue de la Mairie Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Colorie, prends en photo ta réalisation et regarde ton dessin s’animer grâce à une application une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination !
À partir de 5 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 8 Rue de la Mairie Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 02 13 bibliotheque.loublande@agglo2b.fr
English : Atelier Histoires créatives
German : Atelier Histoires créatives
Italiano :
Espanol : Atelier Histoires créatives
L’événement Atelier Histoires créatives Mauléon a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Bocage Bressuirais