Atelier Histoires créatives Bibliothèque Nueil-les-Aubiers
Atelier Histoires créatives Bibliothèque Nueil-les-Aubiers jeudi 19 février 2026.
Atelier Histoires créatives
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Colorie, prends en photo ta réalisation et regarde ton dessin s’animer grâce à une application une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination.
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
English : Atelier Histoires créatives
