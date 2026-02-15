Atelier Histoires créatives Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Atelier Histoires créatives

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Colorie, prends en photo ta réalisation et regarde ton dessin s’animer grâce à une application une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

English : Atelier Histoires créatives

