Atelier histoires de nature, à Landerneau Hôtel de ville / Landerneau Landerneau

Atelier histoires de nature, à Landerneau Hôtel de ville / Landerneau Landerneau samedi 20 septembre 2025.

Atelier histoires de nature, à Landerneau Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville / Landerneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Atelier histoires de nature

Collecte et partage de témoignages autour du patrimoine et de la biodiversité, pour contribuer à l’Atlas de la Biodiversité communale.

Dans le cadre de la Semaine européenne du Développement Durable (du 20 septembre au 12 octobre)

Hôtel de ville / Landerneau 2 rue de la Tour d’Auvergne 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0620266821 https://patrimoine.landerneau.bzh/ [{« type »: « email », « value »: « abc@mairie-landerneau.fr »}] Batiment municipal Parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Collection Ville de Landerneau