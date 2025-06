Atelier « Histoires de plantes » Saint-Léons 1 août 2025 07:00

Aveyron

Atelier « Histoires de plantes » Saint-Léons Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

2025-08-22

16h30 Au Jardin d’Insectes. Nadine Séguret-Albouy révèle aux participants des recettes réalisables avec des plantes sauvages,

à utiliser en tisane ou pour la cuisine, l’hygiène, le soin, la beauté ou le jardinage. Information au 06 81 04 41 55.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie

English :

4:30 pm Jardin d’Insectes. Nadine Séguret-Albouy reveals recipes using wild plants,

for use in herbal teas, cooking, hygiene, care, beauty and gardening. Information on 06 81 04 41 55.

German :

16:30 Uhr Im Insektengarten. Nadine Séguret-Albouy verrät den Teilnehmern Rezepte, die sich mit Wildpflanzen umsetzen lassen,

die als Tee oder für die Küche, Hygiene, Pflege, Schönheitspflege oder Gartenarbeit verwendet werden können. Informationen unter 06 81 04 41 55.

Italiano :

16.30 Nel Jardin d’Insectes. Nadine Séguret-Albouy svela ai partecipanti le ricette che si possono realizzare con le piante selvatiche,

da utilizzare per tisane, cucina, igiene, cura, bellezza e giardinaggio. Informazioni al numero 06 81 04 41 55.

Espanol :

16.30 h En el Jardin d’Insectes. Nadine Séguret-Albouy revela a los participantes las recetas que se pueden elaborar con plantas silvestres,

para infusiones, cocina, higiene, cuidados, belleza y jardinería. Información en el 06 81 04 41 55.

L’événement Atelier « Histoires de plantes » Saint-Léons a été mis à jour le 2025-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)