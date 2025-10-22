Atelier histoires en briques Les symboles de la République La Baule-Escoublac
181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-22 15:00:00
Venez découvrir en vous amusant les symboles de la République (l’assemblée nationale, la mairie, les pompiers, …). Vous les construirez en groupe avec des briques.
De 8 à 12 ans
Durée 1h30
Gratuit, sur inscription. .
181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 18 81 bibliotheque@mairie-labaule.fr
