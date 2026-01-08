Atelier Hiver créatif Saint-Dizier
Atelier Hiver créatif Saint-Dizier samedi 17 janvier 2026.
Atelier Hiver créatif
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Tout public
Pour adultes et enfants .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Hiver créatif Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne