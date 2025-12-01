Atelier Home Made Saint-Benoît-du-Sault
Atelier Home Made Saint-Benoît-du-Sault mercredi 17 décembre 2025.
Atelier Home Made
La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : 4 – 4 – 15 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Pour les fêtes, réalisez vos cadeaux Home Made.
Fabrique un sac banane ou réalise une broderie (customise et personnalise un vêtement). 4 .
La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 71 18 46 prajvcva@gmail.com
English :
For the holidays, make your own Home Made gifts.
German :
Machen Sie Ihre Geschenke für die Feiertage mit Home Made.
Italiano :
Realizzate i vostri regali fatti in casa per le festività.
Espanol :
Haga sus propios regalos caseros para las fiestas.
L’événement Atelier Home Made Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Brenne