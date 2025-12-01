Atelier Home Made Saint-Benoît-du-Sault

Atelier Home Made

La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault Indre

Début : Mercredi 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Pour les fêtes, réalisez vos cadeaux Home Made.

Fabrique un sac banane ou réalise une broderie (customise et personnalise un vêtement). 4 .

La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 71 18 46 prajvcva@gmail.com

English :

For the holidays, make your own Home Made gifts.

German :

Machen Sie Ihre Geschenke für die Feiertage mit Home Made.

Italiano :

Realizzate i vostri regali fatti in casa per le festività.

Espanol :

Haga sus propios regalos caseros para las fiestas.

