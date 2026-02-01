Atelier “Honfleur dans le coeur” Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Atelier “Honfleur dans le coeur”

Atelier “Honfleur dans le coeur” au Musée Eugène Boudin. À l’occasion des vacances de février, le musée Eugène-Boudin vous ouvre ses portes pour accueillir petits et grands autour d’activités ludiques et créatives.

Samedi 14 février

De 15h à 17h

Tout public, de 7 à 107 ans. Les enfants de -9 ans doivent être accompagnés d’un

adulte.

Au programme visites guidées immersives, et ateliers artistiques pour toute la famille !Linogravure, décoration de tote bags, création de cartes postales, tricot… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les plus petits (0-6 ans) ne sont pas oubliés avec des visites sensorielles et musicales spécialement conçues pour eux. .

English : Atelier “Honfleur dans le coeur”

Honfleur in your heart workshop at the Musée Eugène Boudin. For the February holidays, the Eugène Boudin Museum is opening its doors to welcome young and old for fun and creative activities.

