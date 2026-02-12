Atelier Hormones & Naturopathie La Grange Madame Vasles

Atelier Hormones & Naturopathie

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Ici on parlera des hormones et de leurs rôles, des possibles dérèglements hormonaux, des perturbateurs endocriniens et aussi des analyses biologiques qui font vraiment la différence !

Repartez de ces 2 heures avec des solutions concrètes pour tenter de rééquilibrer vos hormones naturellement.

Inscriptions obligatoires par mail ou par téléphone places limitées à 10 personnes .

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97 maeva.thoumyre@outlook.fr

English : Atelier Hormones & Naturopathie

