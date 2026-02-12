Atelier Hormones & Naturopathie La Grange Madame Vasles
Atelier Hormones & Naturopathie La Grange Madame Vasles samedi 21 février 2026.
Atelier Hormones & Naturopathie
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Ici on parlera des hormones et de leurs rôles, des possibles dérèglements hormonaux, des perturbateurs endocriniens et aussi des analyses biologiques qui font vraiment la différence !
Repartez de ces 2 heures avec des solutions concrètes pour tenter de rééquilibrer vos hormones naturellement.
Inscriptions obligatoires par mail ou par téléphone places limitées à 10 personnes .
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97 maeva.thoumyre@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Hormones & Naturopathie
L’événement Atelier Hormones & Naturopathie Vasles a été mis à jour le 2026-02-09 par CC Parthenay Gâtine