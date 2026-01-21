Atelier hors les murs : Dessiner la danse avec Nikesco Atelier de Paris – Carolyn Carlson Paris

La bibliothèque Saint-Éloi vous propose un atelier de dessin hors les murs avec Nikesco, direction l’Atelier de Paris/CDCN !

En

écho au spectacle Bal Magnétique, de Massimo Fusco, l’auteur-illustrateur de BD

Nikesco invite petit·es et grand·es à un atelier de dessin sur

les thèmes de la danse et du collectif.

en présence d’interprètes LSF/FR

samedi 14 mars, 14h30, à l’Atelier de Paris/CDCN, 2 route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris

tout public dès 8 ans

sur inscription à ce lien : cliquer ici !

à propos du spectacle Bal Magnétique… Bal Magnétique propose à toutes et tous, petit·es, grand·es et très grand·es, d’inventer un folklore de demain à partir des danses d’hier. Entre rituel et fête électro, Massimo Fusco revisite les codes des danses de couple pour partager une expérience euphorisante, à la fois sensorielle, participative et imaginative. Massimo Fusco se consacre à l’art de faire danser les gens pour qu’elles et ils se portent mieux

Dans le cadre de la cadre blanche à Nikesco, la bibliothèque Saint-Eloi s’associe à l’Atelier de Paris/CDCN et leur festival de danse jeune public Pulse !

Le samedi 14 mars 2026

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

