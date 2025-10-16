Atelier Hors les Murs – Pieve de l’Ornano et du Taravo Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo Grosseto-Prugna

Atelier Hors les Murs – Pieve de l’Ornano et du Taravo Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo Grosseto-Prugna jeudi 16 octobre 2025.

Ouvert à tout public, habitants, architectes, élus. Entrée gratuite.

Début : 2025-10-16T16:00:00 – 2025-10-16T19:00:00

En partenariat avec la Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo, des étudiants en architecture de l’ENSA Clermont-Ferrand sont immergés sur site durant une semaine. L’occasion pour eux d’aller à la rencontre d’un territoire, de ses habitants, et de ses enjeux à l’heure des changements climatiques. L’occasion également d’imaginer de nouveaux récits collectifs pour un aménagement du territoire vertueux.

Retrouvez-nous au cours des différents cafés-archi organisés avec différents spécialistes pour échanger autour des thématiques suivantes :

> le vendredi 10 octobre / 17-19h / salle du conseil municipal de la mairie de Grosseto-Prugna (village)

sur la thématique : Agriculture, biodiversité, occupation des sols : comment (a)ménager le territoire à l’heure des changements climatiques ?

> le mardi 14 octobre / 17-19h / Hotel Club Marina Viva, Porticcio

sur la thématique : Architecture vernaculaire et contemporaine : comment s’inspirer d’hier pour s’adapter aux défis de demain ?

> le mercredi 15 octobre / 17-19h / Mairie annexe de Pietrosella

sur la thématique : Ressources, économie et autonomie : comment composer avec les limites insulaires et planétaires ?

> le jeudi 16 octobre / 16-19h / siège de la com-com, Porticcio

pour la restitution de cette première semaine d’immersion

Une action pilotée par la Maison de l’Architecture de Corse et l’ensemble de ses partenaires.

Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo Bd Marie-Jeanne Bozzi, 20166 Grosseto-Prugna Grosseto-Prugna 20128 Corse-du-Sud Corse

