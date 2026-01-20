Atelier Hotel à insectes Lièpvre

Atelier Hotel à insectes

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Découvrez le rôle essentiel des insectes au jardin, puis fabriquez un hôtel à insectes à partir de matériaux de récupération. À installer chez vous après l’atelier. Adultes et enfants dès 8 ans, accompagnés.

Dans un premier temps, découvrez les rôles que jouent les insectes dans la nature, pour notre jardin. Ils sont si petits et pourtant indispensables !

Chaque insecte possède des besoins différents en matière d’hébergement. Les matières et l’emplacement sont importants pour offrir un bon gîte à nos petits amis.

Utilisez des matériaux de récupération et des éléments glanés dans la nature pour fabriquer votre premier hôtel que vous pourrez ensuite installer chez vous !

Adultes et enfants à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte participant à l’atelier. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Discover the essential role of insects in the garden, then build an insect hotel from recycled materials. To install at home after the workshop. Adults and children aged 8 and over, accompanied.

