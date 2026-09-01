Atelier huile de coude & apéro Moulin d’Eymet Eymet
mercredi 30 septembre 2026 · Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier huile de coude & apéro
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier huile de coude et apéro : venez nous aider à installer la guinguette associative et éphémère !
Apportez votre énergie et votre bonne humeur, on offre l’apéro à la fin de l’atelier ! .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Atelier huile de coude & apéro
L’événement Atelier huile de coude & apéro Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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