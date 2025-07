Atelier huiles essentielles au camping Les Vignes Le Méouré Puy-l’Évêque

Vous voulez apprendre à utiliser les huiles essentielles pour choyer les petits maux du quotidien, naturellement et en toute sécurité ?

Cet atelier est fait pour vous !

Au programme

Les indispensables à avoir chez soi

Comment les utiliser en toute confiance

Astuces pratiques et recettes

Réalisez vous-même votre synergie et repartez avec le flacon prêt à l’emploi.

Un moment convivial, ludique et 100% naturel pour toute la famille.

Réservation obligatoire: christelle.naturopathie@gmail.com ou 06 52 05 06 81.

Le Méouré Camping Les Vignes Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 52 05 06 81

English :

Want to learn how to use essential oils to pamper everyday ailments, naturally and safely?

This workshop is for you!

On the program:

The essentials to have at home

How to use them with confidence

Practical tips and recipes

Make your own synergy and leave with a ready-to-use bottle.

A friendly, fun and 100% natural experience for the whole family.

Reservations essential: christelle.naturopathie@gmail.com or 06 52 05 06 81.

German :

Möchten Sie lernen, ätherische Öle zu verwenden, um die kleinen Wehwehchen des Alltags auf natürliche und sichere Weise zu verwöhnen?

Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Auf dem Programm stehen:

Die unverzichtbaren Dinge, die man zu Hause haben sollte

Wie man sie mit Vertrauen verwendet

Praktische Tipps und Rezepte

Stellen Sie Ihre Synergie selbst her und nehmen Sie die gebrauchsfertige Flasche mit nach Hause.

Ein geselliger, spielerischer und 100% natürlicher Moment für die ganze Familie.

Reservierung erforderlich: christelle.naturopathie@gmail.com oder 06 52 05 06 81.

Italiano :

Volete imparare a usare gli oli essenziali per trattare i disturbi quotidiani in modo naturale e sicuro?

Allora questo workshop fa per voi!

Il programma:

Gli oli essenziali da avere in casa

Come usarli con sicurezza

Consigli pratici e ricette

Create la vostra sinergia e lasciate un flacone pronto all’uso.

Un’esperienza amichevole, divertente e 100% naturale per tutta la famiglia.

Prenotazione obbligatoria: christelle.naturopathie@gmail.com o 06 52 05 06 81.

Espanol :

¿Le gustaría aprender a utilizar los aceites esenciales para tratar dolencias cotidianas de forma natural y segura?

Entonces, ¡este taller es para ti!

En el programa:

Los esenciales que hay que tener en casa

Cómo utilizarlos con confianza

Consejos prácticos y recetas

Haga su propia sinergia y váyase con un frasco listo para usar.

Una experiencia agradable, divertida y 100% natural para toda la familia.

Imprescindible reservar: christelle.naturopathie@gmail.com o 06 52 05 06 81.

