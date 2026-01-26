Atelier huiles essentielles

Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez nous rejoindre pour un atelier huiles essentielles pour un instant bien être à partager !

Comment gérer les bobos du quotidien avec les huiles essentielles présenté par Céline Bessaguet.

Public adulte.

Sur inscription.

Venez nous rejoindre pour un atelier huiles essentielles pour un instant bien être à partager !

Comment gérer les bobos du quotidien avec les huiles essentielles présenté par Céline Bessaguet.

Public adulte.

Sur inscription. .

Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier huiles essentielles

Come and join us for an essential oils workshop for a moment of well-being to share!

How to deal with everyday aches and pains with essential oils, presented by Céline Bessaguet.

For adults.

Registration required.

L’événement Atelier huiles essentielles Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Morcenx