Atelier huiles essentielles pour les femmes

Salle des fêtes Charbogne Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Bouffées de chaleur, sommeil compliqué, émotions en montagnes russes ? Les huiles essentielles peuvent vraiment aider à accompagner ces périodes. Pour apprendre à les utiliser au mieux, simplement et en sécurité, Energéticanne organise un petit atelier local à la salle des fêtes de Charbogne. Rendez vous samedi 21 mars de 15 à 18h Inscription au 07 49 06 39 11

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Salle des fêtes Charbogne 08130 Ardennes Grand Est +33 7 49 06 39 11

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English :

Hot flashes, complicated sleep, emotions on a rollercoaster? Essential oils can really help with these periods. To learn how to use them safely and simply, Energéticanne is organizing a small local workshop at the Charbogne village hall. Meet us on Saturday March 21 from 3 to 6 pm. Registration on 07 49 06 39 11

L’événement Atelier huiles essentielles pour les femmes Charbogne a été mis à jour le 2026-03-16 par Ardennes Tourisme