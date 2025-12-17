Atelier huiles essentielles Sedan

Atelier huiles essentielles

Médiathèque Georges-Delaw Corne de Soissons, 999 rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Initiez-vous aux huiles essentielles et à leur utilisation au quotidien avec l’herboriste Manon La Fée des Plantes.Dans le cadre des Nuits de la lecture.Entrée libre, tout public.

English :

Learn about essential oils and how to use them on a daily basis with herbalist Manon La Fée des Plantes, as part of the Nuits de la lecture program.

