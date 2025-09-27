Atelier Huiles essentielles Verrières

Atelier Huiles essentielles Verrières samedi 27 septembre 2025.

Atelier Huiles essentielles

2 Place de Coume Verrières Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez découvrir comment intégrer les huilles essentielles dans votre quotidien et créer votre pharmacie naturelle. .

2 Place de Coume Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 39 69 41 MEDIATHEQUE.VERRIERES86@ORANGE.FR

English : Atelier Huiles essentielles

German : Atelier Huiles essentielles

Italiano :

Espanol : Atelier Huiles essentielles

L’événement Atelier Huiles essentielles Verrières a été mis à jour le 2025-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne