Atelier Hula Hoop au nouveau café Vesc 28 juin 2025 14:00

Drôme

Atelier Hula Hoop au nouveau café Le village Vesc Drôme

Atelier Hula Hoop pour enfant à partir de 6 ans et adultes

au nouveau café Le village

Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 09 49 82 compagnielogresse@gmail.com

English :

Hula Hoop workshop for children aged 6 and over and adults

German :

Hula-Hoop-Workshop für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene

Italiano :

Laboratorio di Hula Hoop per bambini dai 6 anni in su e adulti

Espanol :

Taller de Hula Hoop para niños a partir de 6 años y adultos

