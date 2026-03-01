Atelier -Hutte de Renaissance. Saint-Didier-la-Forêt
Atelier -Hutte de Renaissance. Saint-Didier-la-Forêt dimanche 15 mars 2026.
Atelier -Hutte de Renaissance.
Ecuries les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Dans le mouvement sacré du cheval, la hutte devient un vortex de transformation,
un passage vers la renaissance de l’âme.
.
Ecuries les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 stephchas03@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the sacred movement of the horse, the hut becomes a vortex of transformation,
a passageway to the rebirth of the soul.
L’événement Atelier -Hutte de Renaissance. Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Val de Sioule