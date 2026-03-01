Atelier -Hutte de Renaissance. Saint-Didier-la-Forêt

Atelier -Hutte de Renaissance.

Ecuries les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Dans le mouvement sacré du cheval, la hutte devient un vortex de transformation,

un passage vers la renaissance de l’âme.

.

Ecuries les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 stephchas03@icloud.com

English :

In the sacred movement of the horse, the hut becomes a vortex of transformation,

a passageway to the rebirth of the soul.

