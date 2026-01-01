Atelier Hygge Meillant

Atelier Hygge

4 Place du Pavé Meillant Cher

Début : Mercredi 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 17:30:00

2026-01-17

Atelier animé par Aurélie

Rendez-vous le samedi 17 janvier 2026 de 14h30 à 17h30 au salon de thé Chez Tante Agatha.

Vous vous initierez au carnet de voyage sur le thème de ces moments du quotidien qui vous rendent heureux, dans un lieu plein de charme et inspirant.

Un goûter (gourmandise et boisson chaude) concocté par l’excellente pâtissière du salon de thé vous sera servi. Paiement par chèque ou espèce.

Le salon de thé accueillera tout au long de l’année des ateliers une carte de fidélité a donc été créée pour bénéficier d’un tarif préférentiel. Cette carte vous permet de réserver 5 séances au tarif de 25 euros l’atelier au lieu de 30 euros. réservation 06 26 71 44 21 (Aurélie) 30 .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 cheztanteagatha@gmail.com

English :

Workshop led by Aurélie

