Atelier Hypersensible, zèbre, HPI, se comprendre pour être heureux La Ferté-Saint-Aubin

Atelier Hypersensible, zèbre, HPI, se comprendre pour être heureux

Samedi 17 janvier à 14h Hypersensible, zèbre, HPI, se comprendre pour être heureux , atelier animé par Vesselina Malhomme

Vous vous posez une multitude de questions. Vous avez mille idées à la seconde.

Et ça vous épuise…

Vous vous trouvez trop émotif.ve, éparpillé.e, impatient.e, idéaliste… Et pas assez assidu.e, organisé.e… Toujours en décalage, quoi que vous fassiez.

Vous pensez que cette différence est un frein qui vous empêche d’être heureux.se et de vivre votre vie selon vos règles ? Grâce à cet atelier, vous allez pouvoir mettre les mots sur ce que vous ressentez, avoir des explications, comprendre.

Et votre puzzle de 1000 pièces va se construire peu à peu… .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

English :

Saturday, January 17 at 2 p.m.: Hypersensitive, zebra, HPI, understanding yourself to be happy , workshop led by Vesselina Malhomme

