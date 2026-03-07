Atelier hypnose et auto-hypnose avec Jocelyne Striebig Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 4 avril, 11h00 Pour adultes, réservation sur www.ploeren.bzh

Découvrez l’hypnose avec Jocelyne Striebig, praticienne et auteure : outils simples d’auto-hypnose et ressources insoupçonnées pour votre quotidien.

L’hypnose, état naturel de conscience, permet d’accéder à des ressources insoupçonnées. Jocelyne Striebig, praticienne et auteure, vous propose de démystifier cette pratique et de vous initier à des outils simples d’auto-hypnose pour le quotidien.

Une rencontre pour découvrir, comprendre et s’essayer en toute simplicité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T12:00:00.000+02:00

1

https://www.billetweb.fr/atelier-hypnose-et-auto-hypnose

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



