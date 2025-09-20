Atelier « Hypnotique » : confectionnez votre thaumatrope ! Musée du Colombier Alès

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Atelier plastique pour tous

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, Laure vous accueille pour réaliser un thaumatrope, un fascinant accessoire d’optique connu depuis la préhistoire.

Une activité créative accessible à tous !

Musée du Colombier Passage du Colombier, 30100 Alès, France

