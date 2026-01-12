Atelier Hypocras (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons
Atelier Hypocras (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons jeudi 19 février 2026.
Atelier Hypocras (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”)
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Fabriquez votre propre vin médiéval en utilisant les épices d’époque. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Hypocras (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”)
L’événement Atelier Hypocras (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) Égletons a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières