Atelier Hypocras (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons jeudi 19 février 2026.

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

2026-02-19

Fabriquez votre propre vin médiéval en utilisant les épices d’époque.   .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66 

